На оккупированных территориях Запорожской области слышны взрывы

По словам очевидцев, было слышно не менее 7 взрывов.
В районе временно оккупированного поселка Бильмак (Каменка) Запорожской области во вторник, 8 августа, прогремел ряд взрывов.
Об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Фёдоров, ссылаясь на местных.
По их словам, раздалось по меньшей мере 7 взрывов.
"Вблизи Бильмака оккупанты, похоже, очень неудачно покурили. Местные жители сообщают о по меньшей мере 7 взрывах", — говорится в его сообщении.
По состоянию на данный момент причины взрывов неизвестны.
Как сообщалось ранее, в Джанкое днем 8 августа прогремели взрывы. Что известно о "бавовне" в Крыму – читайте ЗДЕСЬ.
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