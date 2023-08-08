На оккупированных территориях Запорожской области слышны взрывы

По словам очевидцев, было слышно не менее 7 взрывов.

В районе временно оккупированного поселка Бильмак (Каменка) Запорожской области во вторник, 8 августа, прогремел ряд взрывов.

Об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Фёдоров, ссылаясь на местных.

Также читайте Ракетный удар по Покровску: в Совете Европы осудили атаку РФ

По их словам, раздалось по меньшей мере 7 взрывов.

"Вблизи Бильмака оккупанты, похоже, очень неудачно покурили. Местные жители сообщают о по меньшей мере 7 взрывах", — говорится в его сообщении.

По состоянию на данный момент причины взрывов неизвестны.

Где расположен поселок Бильмак (Каменка) Запорожской области. ФОТО: сундук/Deepstatemap

Как сообщалось ранее, в Джанкое днем 8 августа прогремели взрывы. Что известно о "бавовне" в Крыму – читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: