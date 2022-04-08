На оккупированных территориях Запорожской области ведут перепись мужчин и не выпускают их в Украину

На оккупированных территориях Запорожской области ведут перепись мужчин и не выпускают их в Украину

Периодически на блокпосте в Васильевке их задерживают.

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне ведут перепись лиц мужского пола и не выпускают их за пределы региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

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Отмечается, что оккупанты запретили выезд мужчинам в сторону подконтрольной украинским властям территории. Кроме того, периодически на блокпосте в Васильевке их задерживают.

Армия захватчиков также начала принудительную мобилизацию в ряды так называемой "народной милиции" на некоторых временно оккупированных территориях Запорожья.

Кроме того, в ОГА сообщают, что растет дефицит товаров первой необходимости, особенно продовольственных. "Это в дальнейшем может привести к усложнению гуманитарной ситуации в занятом российскими оккупантами регионе", — отметили в сообщении.

Как сообщалось, в Мелитополе оккупанты захватили издательскую компанию и под брендом издали свою агитационную газету. Таким образом, российские захватчики пытаются дезинформировать местное население, распространяя пропагандистские сообщения. Издатель и владелец "МВ-холдинг" опровергает свою причастность к изготовлению и распространению этой агитки.

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