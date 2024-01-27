На оккупированных территориях Запорожья появляются аналоги "отрядов Путина" из пенсионеров – Федоров

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне создали "Совет ветеранов", являющийся аналогом "отрядов Путина".

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

К так называемому "Совету ветеранов" приобщают исключительно пенсионеров.

"Враг, с одной стороны, пытается этих людей подсоединить к своему преступлению, а с другой стороны – просто их купить. Потому что за участие в этом анклаве пенсионеров, они оказывают льготные медикаменты, какую-то гуманитарную помощь. Они просто пытаются играть на том, что сегодня жители на временно оккупированных территориях, особенно пожилые люди, нуждаются в огромном внимании, потому что враг им его не уделяет. И за это внимание их заставляют проводить агитационную работу", — рассказал Федоров.

Цель:

рассказывать на камеру, как "плохо жилось в Украине";

проводить открытую агитацию за диктатора России Владимира Путина;

задействовать историческую память старшего поколения тезисами о ностальгии по СССР;

обещать "большое будущее на ВОТ" исключительно под руководством "верховного лидера из Кремля".

Напомним, на временно оккупированных территориях Донетчины россияне обещают гуманитарную помощь пенсионерам в обмен на партийный билет "Единой России".

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