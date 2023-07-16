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На окраине Луганска ВСУ уничтожили склад ракетного вооружения (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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На окраине Луганска ВСУ уничтожили склад ракетного вооружения (видео)

Силы обороны уничтожили вражеский склад ракетного вооружения в поселке Юбилейное возле Луганска / Фото: скриншот с видео

На снятых кадрах видны черные клубы дыма от пожара на месте попадания и слышны звуки взрывов.

В воскресенье, 16 июля, в Стратегическом командовании ВСУ сообщили об ударах по складу с ракетным вооружением во временно оккупированном поселке Юбилейном возле Луганска.

Фото и видео поражения вражеского склада опубликованы в Telegram-канале Стратком ВСУ.

На снятых кадрах видны черные клубы дыма от пожара на месте попадания и слышны звуки взрывов, очевидно, от складированных здесь боеприпасов.

Ранее в соцсетях сообщили о громких взрывах, которые были слышны во временно оккупированном Луганске. На кадрах, попавших в Сеть, виден поднимающийся к небу черный дым.

В окрестностях Луганска ВСУ уничтожили склад ракетного вооружения

В окрестностях Луганска ВСУ уничтожили склад ракетного вооружения

Напомним, на рассвете в воскресенье, 16 июля, во временно оккупированном Севастополе прогремело несколько мощных взрывов. Начались они около четырех часов утра.

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Дата публикации
Просмотры
330
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