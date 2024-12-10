На Ореховском направлении враг готовится к активизации штурмовых действий – спикер Сил обороны юга

По данным разведки, это будут штурмы малыми группами пехоты с привлечением бронетехники и под прикрытием авиации и БпЛА.

На Ореховском направлении враг готовится к активизации штурмовых действий.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в телемарафоне "Едині новини" 10 декабря.

"Уже сегодня на Ореховском направлении враг провел несколько штурмов. Ведет разведывательно-поисковые действия, готовясь к тому, чтобы начать активизацию именно на этом направлении. По данным нашей разведки, враг перебросил личный состав штурмовых групп на передовые позиции, а также провел эвакуацию потерь, поэтому сейчас на передке у него все "свеженькие" и готовы начать штурмовые действия", – отметил Волошин.

По данным военной разведки, это будут штурмы малыми группами пехоты с привлечением бронетехники и под прикрытием авиации и беспилотников.

Напомним, 10 декабря около 15:00 в Запорожье прогремел взрыв, перед которым в ОВА предупредили об угрозе ударов баллистическими ракетами.