На освобожденной части Херсонщины обнаружены тела убитых местных жителей: детали гибели

На теле одного из гражданских есть следы насильственной смерти.

На недавно освобожденной территории Херсонской области правоохранители обнаружили еще несколько тел украинцев, убитых российскими военными во время оккупации.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По предварительным данным, погибшие – трое гражданских местных жителей. На теле одного из них отмечены следы насильственной смерти. Двое других погибли в результате обстрела войсками РФ населенного пункта.

Правоохранители направили тела на судебно медицинские экспертизы.

Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств преступления. Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщал, что по состоянию на 29 октября в Харьковской области обнаружено 765 погибших во время оккупации. Правоохранители уже эксгумировали более 760 тел погибших гражданских граждан в Харьковской области. Однако зрительно установить личность погибшего человека не всегда удается.

Напомним, 4 ноября в освобожденном от оккупантов поселке Высокополье в Херсонской области обнаружили три тела со следами насильственной смерти. По предварительным данным, во время оккупации Высокополья российские военные расстреляли трех гражданских и зарыли их тела вблизи частных домов.

Кроме того, 7 ноября в Генштабе заявили, что россияне продолжают принудительно вывозить жителей Херсона на территорию России. Кроме того, российские военнослужащие не прекращают мародерство и ограбление местного населения и объектов инфраструктуры. Они воруют деньги, продукты и средства передвижения.

В то же время глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич предупредил, что российские оккупанты готовят кровавые провокации в Херсонской области — войска РФ планируют обстрелять жилые районы области, чтобы обвинить в этом ВСУ.

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