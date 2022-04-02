На освобожденной Черниговщине люди не планируют разбирать посты и вспоминают пытки и издевательства оккупантов

На освобожденной Черниговщине люди не планируют разбирать посты и вспоминают пытки и издевательства оккупантов

Пятерых мужчин русские военные держали в плену тридцать три дня.

Захватили в заложники, морили голодом, холодом, угрожали расстрелами и закрыли при минусовой температуре в железном контейнере. Эта история стала известной после того , как на Черниговщине освободили поселок Быков — пятерых мужчин российские военные держали в плену тридцать три дня. Они получили обморожение и едва выжили. Заложников захватили российские оккупанты только потому, что они украинцы мужского пола.

Об этом говорится в ТСН.

Сейчас эти люди уже на свободе, одного из них забрали в больницу, поскольку у него от переохлаждения началась гангрена, еще один житель этого села и он уже второй день как дома. А еще троим помогли местные жители и поселили их в одном из домов. Там постоянно топится печка, чтобы пленники могли наконец прийти в себя, отогреться, отъесть перед тем, как поедут домой. Двое мужчин попали в плен, когда ехали за лекарством в аптеку и встретили русскую технику с пробитыми колесами, они везли раненых и мертвых оккупантов и были из-за этого в плохом настроении. Еще один мужчина – работал охранником на ферме и его примотали скотчем к стулу и объявили шпионом.

«Нас как котят выбрасывали из машины, связывая руки, скручивали, давай стрелять и в машину забросили и привезли нас сюда», — рассказывает один из них.

«Сказали, что я разведчик, что меня оставили как разведчика, чтобы я передавал информацию. А вы не разведчик? – Нет, я охранник», – рассказывает другой.

Контейнер расположен в фермерском хозяйстве у края Быкова Бробринского района. Эту территорию русские солдаты выбрали для проживания. А железный вагон — задействовали под застенку — внутри была вонь, потому что пленным приходилось ходить в туалет в этом же месте. Иногда было такое, что их не кормили по двое суток, иногда давали объедки из российских сухпаев.

В Черниговской области рашисты 33 дня держали пятерых мужчин в плену

Еще в нескольких десятках метров от контейнера разорвался снаряд, железная ловушка иссечена осколками. Мужчины вынуждены были покрываться картоном, спать на полочках для сельхоздеталей. И, кстати, запчасти от комбайна уже после побега россиян помогли им вырваться на свободу – несколько часов подряд они рессорным ножом пилили железо, но пролезть смог самый худой.

«Брали этот нож и прорезали, это расширить, как ребро. С первой попытки не прошло, давай бить. В разные стороны, вторая попытка и с третьей попытки, ребята меня протолкнули, грудная клетка не пролезала, пополам вагончик, это все мы разрезали», – показывают мужчины.

Сам поселок Быков очень разрушен — в Бобровицком районе освободили несколько сел, они сильно пострадали, но и оккупанту досталось.

Больше месяца здесь убивали, грабили, мусорили. Теперь здесь как кадры из фильма ужасов — разбомбленная заправка, перерытый асфальт, сожженная техника и деревья, избитые дома, заброшенные машины. Купи мусор, но теперь это свободное село, из которого бежали оккупанты.

«Это тралы, которые они оставили, теперь будут возить украинскую технику», — говорят местные.

Примета села, если вывалены ворота, то в доме жила орда. «Вторая помойка мира, жили, как бомжи. Колодцы засорены, в колодец мусора выбрасывали просто не люди, это изверги», — рассказывают местные жители.

Как воняет горевшим от окрестности села слышно издалека — здесь горели боеприпасы. «Здесь был их склад с боеприпасами, здесь техника стояла их, здесь позади, вы увидите их напрямую, потому что окопы, а следствие работы нашей артиллерии, нам удалось уничтожить соответственно, этот их объект», — говорит командир батальона.

Горело почти двое суток, добровольцы «Правого сектора», отражавшие этот поселок, говорят, оккупанты здесь тоже погорели.

Боевики заминировали окружающие территории. «Много есть сюрпризов, так называемых. Которые еще не до конца обнаружены и здесь впереди кропотливая работа особенно для инженеров, которые будут это обнаруживать и обезвреживать. Здесь еще долгое время не будет безопасно до конца», – говорят военные.

Пуск ракетного комплекса не смог навредить украинцам. Но дал дополнительный стимул бойцам – правосек Лис решил стать коллекционером погон. «Я хочу собрать большую коллекцию для детей, внуков, правнуков, от солдата до полковника – главное начать», – говорит он.

Там, где кончается Киевская область и начинается Черниговская и именно здесь недавно был последний рубеж нашей обороны. Местные трактористы рыли шансы даже под минометными обстрелами – укрепления бойцам строили на совесть. Сейчас разбирать его не планируют.

Люди замучены войной, но счастливы, потому что свободны и уже не под обстрелами. «Заказали хлеб в пекарне, девушки нам напекли, приехали и привезли, вам не передать. Люди берут и плачут», – добавляют люди.

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