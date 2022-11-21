На освобожденной Херсонщине авто подорвалось на российской мине: есть жертвы

Во время отступления из Херсонской области российские оккупанты оставили на дорогах мины, на одной из которых взорвался автомобиль с гражданскими.

В освобожденном Бериславском районе Херсонской области подорвался автомобиль. Погибли люди.

Об этом в Telegram сообщил глава Бериславской РГА Владимир Литвинов.

"Зафиксирован наезд автомобиля на взрывоопасный предмет. Событие произошло неподалеку от города Берислав. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди", — сообщил он.

Он отметил, что российские оккупанты оставили после себя много мин и растяжек и попросил воздержаться от поездок теми путями, которые еще не проверены специалистами.

Напомним, в Херсонской области оккупанты оставляют после себя тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов. Так, 11 ноября в освобожденной от российских войск Херсонщине взорвался на оставленной оккупантами мине гражданский автомобиль. В результате взрыва 4 человека пострадали, среди них — двое детей.

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