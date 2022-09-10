На освобожденной территории Харьковщины обнаружены тела людей со следами пыток — Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал об ужасных преступлениях российской армии в отдельных населенных пунктах и сообщил, что ждет тех, кто сотрудничал с оккупантами.

Об этом он говорил в субботу, 10 сентября, в прямом эфире во время телемарафона "Єдині новини" в эфире ТСН.

По его словам, на деоккупированной территории работают сотрудники Нацполиции, СБУ и прокуратуры, расследуя случаи военных преступлений.

"Были эксгумированы несколько тел, сейчас будут проводиться экспертизы, идентификация. По предварительным данным есть следы пыток. Проводим опрос местного населения, некоторые факты подтверждаются”, — заметил Олег Синегубов.

Процесс расследования преступлений, совершенных оккупантами на захваченных территориях, может быть длительным, но, как заверил председатель ОВА, все виновные будут наказаны так, как этого требует действующее международное и национальное законодательство.

“Что касается добровольно ставших коллаборантами людей, в рамках уголовных производств будет дана оценка их действий, будет определено, есть ли признаки уголовного правонарушения и какого именно — от госизмены до содействия оккупационной армии. Их судьбу будет решать суд”, – отметил Синегубов.

Глава ОВА также добавил, что фиксируются попытки побега с территории Украины тех предателей, по которым уже было принято заочное решение украинского суда.

"По нашим данным, они пытаются покинуть территорию Украины, однако их даже на границе с РФ не пропускают. То есть предатели и там не нужны. Поэтому все получат свое законное наказание", – резюмировал он.

Напомним, ранее глава Харьковской ОВ сообщил, что отдельные населенные пункты на деоккупированной территории Харьковской области разрушены полностью, другие нуждаются в восстановлении инфраструктуры и разминировании.

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