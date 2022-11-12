На освобожденной территории Херсонской области начали находить тела гражданских

В Херсонской области на освобожденной территории стали находить тела мирных жителей, убитых во время оккупации.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Межведомственная следственно-оперативная группа, занимающаяся фиксацией военных преступлений, в поселке в Бериславском районе в погребе нашла скелетированные останки, по предварительным данным, принадлежащие трем местным жителям.

"В процессе первичного осмотра скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа, — отметили в Офисе генпрокурора. — Останки погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в частности ДНК-экспертизы".

Правоохранительные органы открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Следствие устанавливает обстоятельства убийства и ищет свидетелей расправы.

Напомним, 4 ноября в освобожденном от оккупантов поселке Высокополье в Херсонской области обнаружили три тела со следами насильственной смерти. По предварительным данным, во время оккупации Высокополья российские военные расстреляли трех гражданских и зарыли их тела вблизи частных домов.

Кроме того, 7 ноября в Генштабе заявили, что россияне продолжают принудительно вывозить жителей Херсона на территорию России. Российские военнослужащие не прекращают мародерство и ограбление местного населения и объектов инфраструктуры. Они воруют деньги, продукты и средства передвижения.

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