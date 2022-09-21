На освобожденных территориях фиксируются очередные факты российских зверств – Зеленский

По словам президента, местные жители сообщают, где оккупанты пытали людей, где хоронили тела убитых, дают показания о том, кто помогал оккупантам.

В недавно освобожденных от оккупантов районах продолжаются стабилизационные мероприятия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении ночью 21 сентября.

"На освобожденных территориях фиксируются очередные факты российских зверств — люди показывают, где оккупанты пытали людей, где хоронили тела убитых, дают показания о том, кто помогал оккупантам", — отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил всех работников правоохранительных органов, которые привлечены к эксгумации и установлению правды о преступлениях оккупантов.

"Благодарю всех, кто помогает им. Это колоссальная работа, которая нужна ради справедливости, ради наказания каждого виновного в преступлениях против украинцев", — подытожил президент.