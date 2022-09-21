На освобожденных территориях фиксируются очередные факты российских зверств – Зеленский

По словам президента, местные жители сообщают, где оккупанты пытали людей, где хоронили тела убитых, дают показания о том, кто помогал оккупантам.
В недавно освобожденных от оккупантов районах продолжаются стабилизационные мероприятия.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении ночью 21 сентября.
"На освобожденных территориях фиксируются очередные факты российских зверств — люди показывают, где оккупанты пытали людей, где хоронили тела убитых, дают показания о том, кто помогал оккупантам", — отметил глава государства.
Зеленский поблагодарил всех работников правоохранительных органов, которые привлечены к эксгумации и установлению правды о преступлениях оккупантов.
"Благодарю всех, кто помогает им. Это колоссальная работа, которая нужна ради справедливости, ради наказания каждого виновного в преступлениях против украинцев", — подытожил президент.
Напомним, в лесу в городе Изюм Харьковской области нашли массовые могилы , где были похоронены более 400 украинских гражданских и военных. Есть тела с признаками пыток, есть погибшие в результате ракетных обстрелов. Среди них много женщин и детей.
16 сентября в деоккупированном Изюме приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения.
Ранее сообщалось, что под Изюмом были найдены захоронения целой семьи с маленькими детьми. Самой маленькой девочке Лесе было всего 5 лет, старшей Саше – 8 лет. Они погибли с родителями во время авианалета оккупантов.
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