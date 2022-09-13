На освобожденных территориях Харьковщины площадью 8 тысяч квадратных километров продолжается стабилизация — Зеленский

Президент Украины провел сегодня очередную Ставку верховного главнокомандующего. Участники, как и раньше, – Резников, Залужный, Сырский, Ковальчук, Литвинов, Ермак, Монастырский, Кубраков, Данилов, Лебедь и другие. Первый и главный вопрос – доклады командующих по направлениям. Александр Сырский доложил об успехах в Харьковской области, Андрей Ковальчук – о движении Вооруженных сил на юге. Рассмотрен проект бюджета на оборону и безопасность на следующий год. Подробно проанализировали ситуацию на освобожденной территории нашего государства.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 13 сентября.

Зеленский отметил, что по состоянию на данный момент стабилизационные мероприятия завершены в районах общей площадью более 4 тысяч квадратных километров, еще примерно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается.

"Обнаруживаются остатки оккупантов, диверсионных групп, задерживаются коллаборанты, возвращается полная безопасность. Пограничникам поручено обеспечить охрану государственной границы на участках на освобожденной территории. Еще раз благодарю всех наших бойцов, которые обеспечили столь масштабный и быстрый разгром оккупантов на территории Харьковской области", — подчеркнул он.

Кроме того, президент заметил, что подписал сегодня очередной указ о награждении наших воинов. 153 участника боевых действий отмечены государственными наградами, из них 12 – посмертно. Все – за храбрость в боях на востоке нашей страны – на Харьковщине, на Донбассе.

"Очень важно, что вместе с нашими войсками, с нашим флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь. Как пример – в Балаклее, в Граковом уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев, за то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации. И все украинские пенсионеры на освобожденной территории получат выплаты. Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми", — резюмировал он.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, контрнаступление ВСУ начинает понемногу останавливаться. Военные формируют новую линию обороны и закрепляются на достигнутых позициях.

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