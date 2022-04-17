На освобожденных территориях начали восстанавливать мосты и дороги: нанесенный ущерб уже на 875 миллиардов гривен

Дорожники уже работают над восстановлением, по крайней мере, основных дорог и мостов.

Три сотни разрушенных мостов и эстакад, и 23 тысячи километров разрушенных вдребезги дорог — оставили после себя российские солдаты на уже деоккупированных территориях. Это 875 миллиардов гривен убытков. Сколько времени и денег нужно, чтобы все отстроить – пока сложно сказать. Но дорожники уже работают над восстановлением, по крайней мере, основных путей и мостов.

Об этом говорится в ТСН.

Четыре моста, которые соединяли Новый Белоус с большой землей взорваны в первые дни русского нашествия. До этих деревень можно и сейчас добраться партизанскими тропами. Но есть такие, например, на Черниговщине, к которым единственная дорога только вброд. Некоторые так и живут с первых дней широкомасштабного вторжения русской армии в Украину. Заблокированным людям еще под обстрелами продукты доставляли лебедкой.

Также читайте На Харьковщине военные уничтожают колонны техники: за счет металлолома можно восстанавливать уничтоженные села

Жителям другой деревни – Сновянки, гуманитарную помощь тоже сейчас доставляют канатной дорогой. Сначала думали плотом, но так получилось гораздо быстрее и проще. Только на одной Черниговщине из-за войны разрушены два десятка искусственных мостов и путепроводов. Взорванный русскими оккупантами мост между Заречьем и Смячью, это север региона — селяне пытаются залатать своими силами.

Именно отсутствие проездных путей усложняло доставку гуманитарных грузов на Черниговщину. После деоккупации области, движение основными путями организовали через понтоны.

Чтобы приступить к восстановлению моста, сначала нужно сделать временную переправу. Когда понтонный мост снимут, начнут строительство капитального моста. Тонны песка смешивают с отсевом и бетоном, а затем все это протравливают. Машины будут ездить через эту переправу, а рядом уже на днях — начнут строить новый капитальный мост. Сейчас это единственная дорога на Чернигов и отстроенный через ручей переезд сможет существенно сократить время на дорогу между Киевом и Черниговом.

В целом ремонтные работы продолжаются в трех деоккупированных от российской армии областях – Черниговской, Киевской, Сумской. Здесь готово семь временных сооружений, по которым уже ездят авто. Дорожники приступили к Ямковому ремонту и расчищают основные магистрали. Две с половиной сотни километров дорог уже проездные. «Вот, например, М01 работаем, расчищаем и там будем делать объезды разрушенных искусственных сооружений, также Киев-Чоп дороги, М06 уже на 95 процентов мы расчистили и сейчас есть временный объезд в Стоянке, разрушенный мост будем отстраивать около 2 месяцев», — отмечают в «Укравтодоре».

Дорожники начали восстанавливать мосты на деоккупированных территориях

На дорогах в трех областях одновременно работают пятьсот человек, двести единиц техники. Но ремонтные работы усложняются из-за заминированных территорий. Россияне, уходя из Украины, минировали пути за собой и саперы просто не успевают все вместе разминировать. «Мы зависим от военных, очень много заминировано, особенно у искусственных сооружений, заминированы обочины у дорог, поэтому мы приступаем к работе, как ВСУ нам дают добро, что там все разминировано. Это зависит от конкретных сел и городов», – объясняет руководитель службы автодоров Черниговской области Роман Смияненко.

Когда возобновится движение из Киева в Чернигов через Бровары и Копти дорожники затрудняются сказать. Взорванный в ночь на 23 марта российскими оккупантами городов через Десну восстановить не так просто. Русло Десны здесь широкое, река имеет своенравный характер с огромным течением. Вряд ли его быстро отстроят. Но альтернативную дорогу из Киева в Чернигов дорожники обещают усовершенствовать в кратчайшие сроки.

Читайте также:

Через год: стала известна последняя просьба принца Филиппа

В Риме пекарни напекли пояс по львовскому рецепту, а в Ватикане зазвучала украинская

Зеленский назвал условие, при котором российские кафиры снова попытаются пойти на Киев