На освобожденных территориях юга Украины началась добровольная эвакуация: детали от Верещук

Государство за свой счет обеспечивает перевозку, проживание, медицинское обеспечение и т.д.
Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что в Украине начинается добровольная эвакуация из освобожденных на юге районов, и государство берет на себя все связанные с этим расходы.
Об этом вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявила на брифинге.
"Речь идет о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их перевозку, проживание, медицинское обеспечение и т.д.", — уточнила Верещук.
Так, желание эвакуироваться уже изъявили жители Херсона – уязвимые категории граждан, которые не могут себя обеспечить.
"Наша задача – дойти до каждого, предложить им выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области. У нас на это есть средства, есть понимание и самое главное – опыт. Потому что мы уже это делали на Харьковщине и Донетчине", – рассказала министр..
Так, в освобожденных населенных пунктах составляют списки желающих принять участие в эвакуации. В Николаеве уже создан транзитный пункт, где можно находиться на протяжении недели до момента выезда. Оттуда людей по желанию отправляют в разные регионы Украины.
Что известно об эвакуации с юга
Напомним, ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей освобожденных территорий области эвакуироваться из-за высокой вероятности вражеских обстрелов.
Тогда Верещук сообщила, что людей, которые захотят уехать из освобожденных населенных пунктов Херсонщины, могут эвакуировать на запад Украины или в другие города по желанию.
Военный эксперт Олег Жданов тоже заявил об угрозе обстрелов в Херсонской области. Он посоветовал жителям правого берега Днепра эвакуироваться оттуда, особенно из прибрежной зоны. Ведь туда может доставать российская артиллерия.
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