На отдельных направлениях оккупанты сами сдаются в плен и оставляют позиции — Генштаб

Благодаря успехам сил обороны, на отдельных направлениях отмечено снижение уровня морально-психологического состояния враждебного личного состава, что приводит к многочисленным случаям сдачи военнослужащих в плен и оставлению своих позиций.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 2 октября.

"Перед освобождением населенного пункта Лиман отдельные подразделения противника пытались отойти вглубь временно оккупированных территорий. Так, 30 сентября, в районе населенного пункта Счастье была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2 армейского корпуса", – говорится в сводке.

В Генштабе добавили, что негативно влияют на военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации задержки и снижение уровня обещанных выплат за участие в так называемой "специальной военной операции" на территории Украины.

Напомним, как сообщил полковник СБУ Роман Костенко, первые мобилизованные россияне появились на юге Украины, также уже есть убитые.

Отметим, сегодня стало известно, что в результате успешных действий ВСУ была освобождена Золотая Балка на Херсонщине.

Как сдаться в плен - инструкция для россиян

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