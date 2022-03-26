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На отдельных направлениях враг пытается вести штурмовые действия: какая ситуация в Киевской области 26 марта

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На отдельных направлениях враг пытается вести штурмовые действия: какая ситуация в Киевской области 26 марта

Радиационная ситуация в Киевской области стабильная.

На отдельных направлениях враг пытается вести штурмовые действия. Совершает авианалеты и пытается нанести огневое поражение отдельным подразделениям ВСУ, однако успеха не имеет.

Об этом 26 марта сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.

Отмечается, что оккупанты пытаются восстановить боеспособность подразделений, пополнить боеприпасы и горюче-смазочные материалы, а также пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева.

За прошедшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры. Самые большие разрушения в результате обстрелов в:

  • Бучанском районе (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская громады);
  • Броварском районе (Великодымерская громада);
  • Вышгородском районе (Дымерская, Иванковская громады).

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 31-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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