На отдельных участках есть продвижение ВСУ – Сырский о ситуации на востоке

Россия усилила свою армию штурмовыми отрядами "Шторм Z".
Ситуация на восточном направлении усложняется, но на отдельных участках фронта есть продвижение Сил обороны Украины.
Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский, пишет Military Media Center.
По его словам, враг, усилив свои группировки штурмовыми отрядами "Шторм Z", состоящими из заключенных, подготовленных для штурмовых действий в специальных лагерях, перешел к ведению наступательных действий в районах Максютовка, Новоселовское, Куземовка, Макеевка, Белогоровка, Спирне, пытаясь прорвать оборону и развить наступление.
"В ходе живого общения с командирами подразделений мы разработали и реализуем новые подходы и видение скорейшего достижения успеха на отдельных участках фронта. Каждые такие действия требуют тщательного планирования, кропотливой подготовки военнослужащих для их практического выполнения, то есть согласованных действий штабов и подразделений для успешного выполнения боевых задач. Тогда даже численное преимущество не помогает врагу", — рассказал Сырский.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ также отметил работу подразделения 92 отдельной махенизированной бригады, которая не только отразила атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковала и продвинулась вперед на 400 метров.
А также рассказал об успешных действиях военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые шаг за шагом освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса.
Напомним, генерал-полковник Александр Сырский побывал на передовой на Бахмутском направлении, где спланировал с командирами дальнейшие действия.
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