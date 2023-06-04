На отдельных участках есть продвижение ВСУ – Сырский о ситуации на востоке

Ситуация на восточном направлении усложняется, но на отдельных участках фронта есть продвижение Сил обороны Украины.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский, пишет Military Media Center.

По его словам, враг, усилив свои группировки штурмовыми отрядами "Шторм Z", состоящими из заключенных, подготовленных для штурмовых действий в специальных лагерях, перешел к ведению наступательных действий в районах Максютовка, Новоселовское, Куземовка, Макеевка, Белогоровка, Спирне, пытаясь прорвать оборону и развить наступление.

"В ходе живого общения с командирами подразделений мы разработали и реализуем новые подходы и видение скорейшего достижения успеха на отдельных участках фронта. Каждые такие действия требуют тщательного планирования, кропотливой подготовки военнослужащих для их практического выполнения, то есть согласованных действий штабов и подразделений для успешного выполнения боевых задач. Тогда даже численное преимущество не помогает врагу", — рассказал Сырский.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ также отметил работу подразделения 92 отдельной махенизированной бригады, которая не только отразила атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковала и продвинулась вперед на 400 метров.

А также рассказал об успешных действиях военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые шаг за шагом освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса.

Напомним, генерал-полковник Александр Сырский побывал на передовой на Бахмутском направлении, где спланировал с командирами дальнейшие действия.

Читайте также: