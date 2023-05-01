"На отдельных участках выбили россиян": Сырский рассказал, что происходит в Бахмуте

Взять город под контроль противнику не удается.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что в Бахмуте Вооруженные Силы Украины контратаковали на некоторых участках.

Об этом он сообщил по итогам поездки на фронт.

На Лиманском направлении, отметил генерал-полковник Александр Сырский, наши защитники в течение нескольких последних дней отразили многочисленные штурмы.

"Попытки врага захватить наши позиции не удались. Противник понес потери, нами были взяты в плен 10 вражеских солдат", — сказал он.

Он также сообщил об интенсивных боевых действиях на Бахмутском направлении: "Враг совершил многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях. Впрочем, благодаря стойкости и мужеству защитников Крепости, действия врага потерпели неудачу".

По словам Сырского, чтобы продвинуться вперед, враг применяет максимум усилий и не считается ни с чем.

"Несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы "Вагнера", бойцов других частных компаний, десантников. Но взять город под контроль противнику не удается. Ситуация довольно сложная. Вместе с тем, на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции", — добавил он.

Ранее Генштаб сообщил, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Аналитики Института изучения войны, ссылаясь на геолокационные кадры, заявляют об определенном продвижении российских войск в Бахмуте. Оккупанты наступают возле Хромового.

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