На Пасху могут усилиться вражеские кибератаки: как не стать жертвой злоумышленников

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины предупреждают об усилении вражеских кибератак на Пасху.
Не все украинцы смогут отметить Пасху в семейном кругу, вместе с родными и друзьями, поэтому многие получат поздравления виртуально, через различные мессенджеры или электронную почту. Враг может использовать это для попыток осуществления новых кибератак.
Об этом предупреждают в Госспецсвязи.
"Госспецсвязи предостерегает: враг может использовать это для попыток осуществления новых кибератак. Как мы уже неоднократно видели раньше, вражеские хакеры обычно используют актуальные и чувствительные для украинцев темы, наиболее «цепляющие». Позаботьтесь о том, чтобы не стать жертвой киберзлоумышленников", – говорится в сообщении.
Специалисты советуют не переходить по любым ссылкам, полученным от незнакомцев. Не открывать вложенные файлы, отправленные в сообщениях с неизвестных адресов. Даже если на первый взгляд кажется, что это обычные открытки или праздничное видео.
Также с осторожностью нужно относиться и к подобным сообщениям, отправленным от знакомых. Даже близкие могут не знать, что нечаянно распространяют вредоносные ссылки или вложения, или их аккаунт может быть сломлен киберзлоумышленниками.
Сами не распространяйте сомнительной информации, полученной из неизвестных источников. Следите, чтобы ваши аккаунты в соцсетях были максимально защищены. Настройте двухэтапную проверку при входе. Это обезопасит вас от попытки взлома. праздников». Проверяйте такую информацию на официальных источниках", — резюмировали в Госспецсвязи.
Ранее в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности верующих по всей Украине призвали отпраздновать Пасху дома и не идти в церкви, ведь в стране идет полномасштабная война и Россия может устроить провокации.
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