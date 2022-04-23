На Пасху могут усилиться вражеские кибератаки: как не стать жертвой злоумышленников

На Пасху могут усилиться вражеские кибератаки: как не стать жертвой злоумышленников

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины предупреждают об усилении вражеских кибератак на Пасху.

Не все украинцы смогут отметить Пасху в семейном кругу, вместе с родными и друзьями, поэтому многие получат поздравления виртуально, через различные мессенджеры или электронную почту. Враг может использовать это для попыток осуществления новых кибератак.

Об этом предупреждают в Госспецсвязи.

"Госспецсвязи предостерегает: враг может использовать это для попыток осуществления новых кибератак. Как мы уже неоднократно видели раньше, вражеские хакеры обычно используют актуальные и чувствительные для украинцев темы, наиболее «цепляющие». Позаботьтесь о том, чтобы не стать жертвой киберзлоумышленников", – говорится в сообщении.

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Специалисты советуют не переходить по любым ссылкам, полученным от незнакомцев. Не открывать вложенные файлы, отправленные в сообщениях с неизвестных адресов. Даже если на первый взгляд кажется, что это обычные открытки или праздничное видео.

Также с осторожностью нужно относиться и к подобным сообщениям, отправленным от знакомых. Даже близкие могут не знать, что нечаянно распространяют вредоносные ссылки или вложения, или их аккаунт может быть сломлен киберзлоумышленниками.

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Сами не распространяйте сомнительной информации, полученной из неизвестных источников. Следите, чтобы ваши аккаунты в соцсетях были максимально защищены. Настройте двухэтапную проверку при входе. Это обезопасит вас от попытки взлома. праздников». Проверяйте такую информацию на официальных источниках", — резюмировали в Госспецсвязи.

Ранее в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности верующих по всей Украине призвали отпраздновать Пасху дома и не идти в церкви, ведь в стране идет полномасштабная война и Россия может устроить провокации.

СБУ предостерегает о возможных провокациях России в Пасху (на жестовом языке)

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