На Пасху оккупанты депортировали из Мариуполя в Россию почти 150 человек, среди них дети

На Пасху оккупанты депортировали из Мариуполя в Россию почти 150 человек, среди них дети

На Пасху, 24 апреля, россияне депортировали из оккупированного Мариуполя в Россию 149 человек, в том числе 23 ребенка.

Фактически оккупанты не скрывают своих намерений – ограничить в численности население Мариуполя, расселить преимущественно в районе морского порта для обеспечения его обслуживания.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Пасху оккупанты депортировали из Мариуполя в Россию 149 человек, из которых 23 — дети. Все срывы реальной эвакуации в Украину приводят к усилению депортации мариупольцев. С самого начала мы отмечали, что единственная и главная цель контроля над Мариуполем является доступ к порту, как самого глубокого на Азовском море. И обустройство там военной базы. Все это должно обслуживать ограниченное количество населения. Теперь видим тенденцию к подтверждению и реализации", — заявил он.

Он также говорит об особом цинизме оккупантов – о гуманитарной помощи мариупольцам.

"Напомню, в городе осталось около 100 тыс. человек. Официальные отчеты сателлитов оккупантов говорят, что вчера, в Большой праздник было роздано... 5650 продуктовых наборов. То есть, по одному набору на 17,7 человек. Но как самый высокий уровень цинизма — 140 детских наборов", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что на Пасху Россия не прекращала обстрелы украинских городов.

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