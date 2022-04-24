На Пасху оккупанты обстреляли ракетами коксохимический завод

Утром 24 апреля российские оккупанты обстреляли ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" в Донецкой области.

Под огнем оккупантов опять оказалось одно из крупнейших предприятий коксохимической промышленности в государстве.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

В общем, из-за обстрелов повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания. В прокуратуре устанавливают полную информацию о поврежденной инфраструктуре.

Фото: Донецкая областная прокуратура/Facebook

"Пасхальные "поздравления" от рашистов – снова под огнем Авдеевский коксохимический завод", — говорится в сообщении.

В настоящее время при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские военные нанесли 13 марта массированный обстрел по ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" в Донецкой области, который входит в группу "Метинвест". Тогда остановилась заводская ТЭЦ, которая подавала тепло в Авдеевку.

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