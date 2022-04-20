На Пасху РФ может сорвать службы в храмах: украинцев предупреждают об опасности и просят не идти в церковь

На Пасху в Украине верующих призывают быть осторожными, не подвергаться рискам и отпраздновать эту дату онлайн, а не идти в храм.
На Пасху в Украине россияне могут устроить ряд провокаций в храмах. Поэтому правоохранители усилят охрану в районе ключевых храмов.
Об этом первый заместитель главы МВД Евгений Енин сообщил в эфире телемарафона.
По его словам, это необходимо, ведь есть информация о возможных провокациях российскими спецслужбами и диверсионно-разведывательными группами.
"Именно поэтому будет действовать комендантский час и будут введены усиленные меры безопасности во избежание ненужных провокаций", — добавил Енин.
По данным ВМС, на Пасху россияне могут попытаться сорвать богослужения в отдельных храмах. Поэтому взрывотехники проверят все храмы на предмет возможных замен.
"Кроме того, мы будем внедрять усиленный режим службы полиции в районе ключевых храмов. Особенно – в период массового прихода прихожан", – подчеркнул Енин.
В то же время Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности призывает верующих быть осторожными и не подвергаться рискам, поэтому отпраздновать Пасху онлайн, а не идти в храм.
"Мы призываем вас помнить – у нашего врага нет ничего святого. Россияне могут воспользоваться нашими обычаями и устроить террор в один из важнейших христианских праздников", – говорится в сообщении.
В целях безопасности верующих Министерство культуры и информационной политики приглашает людей присоединиться к молитве к Пасхальным службам через трансляции на телевидении и онлайн. В частности, 23 апреля в 23:30 в эфире национального марафона единые новости #UA и общественного телеканала UA: Культура состоится трансляция богослужения ПЦУ из Михайловского Златоверхого собора в Киеве и 24 апреля в 7:30 – богослужения из Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего сообора Воскресенья Христово в Киеве.
Напомним, в СНБО предупредили, что российские убийцы на Пасху могут обстрелять храмы в пяти областях Украины.
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