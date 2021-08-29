На передовой боевики ранили двух военных, один из них в тяжелом состоянии

На передовой боевики ранили двух военных, один из них в тяжелом состоянии

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

С начала этого дня зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня и в результате этого ранения получили двое украинских защитников.

Об этом говорится в вечерней сводке.

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"Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. У Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов", — отметили в ведомстве.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

"В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащего Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого — удовлетворительное", — добавляют в штабе ООС.

Вечернюю сводку по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 29 августа 2021 Вечернюю сводку по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 29 августа 2021 Слава Украине! Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала этого периода зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. У ЗОЛОТОГО-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов. Кроме того, в Луганской зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащего Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого — удовлетворительное. На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм. К операции Объединенных сил привлечено и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ДСНС Украины разминировали почти 6 гектаров территории и передали на уничтожение 137 взрывоопасных предметов. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации. Слава Украине! Опубликовано Операция объединенных сил/Joint Forces Operation воскресенье, 29 Август 2021

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

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