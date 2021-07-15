На передовой двое бойцов получили ранения: зафиксировано 13 нарушений режима "тишины"

На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.

За прошедшие сутки, 14 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 14 июля.

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Неподалеку Луганского противник дважды обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Песков — с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Новогригорьевки — из артиллерии калибра 122 мм и минометы 120-го калибра.

Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Водяного у Донецка — из минометов 120-го и 82-го калибров. У Красногоровки и применяли минометы 120-го калибра.

В районе населенного пункта Новоалександровки оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Старогнатовки боевики дважды обстреляли позиции из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. У Золотого-4 — из минометов 120-го калибра.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. В районе Новотошковского российские оккупанты обстреливали наши позиции с станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов отделанный военнослужащих получили ранения. Они находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого — удовлетворительное, другой — средней тяжести.

"На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", — сообщили в штабе.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов заявил, что для того, чтобы поддерживаемые Россией боевики покинули оккупированные территории Донбасса, должно быть соответствующее личное решение главы Кремля Владимира Путина.

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