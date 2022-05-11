"На передовой, воюют очень хорошо": Арестович рассказал интересные факты о легионе "Свободу России"

"На передовой, воюют очень хорошо": Арестович рассказал интересные факты о легионе "Свободу России"

Легион "Свобода России", состоящий из российских военнослужащих, воюют за Украину на передовой и делают это очень хорошо. В самой РФ этот легион уже стал настоящей субкультурой, а вот в Кремле он "уже всех достал".

Количество заявок военных на вступление в легион зашкаливает.

Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"На передовой. Воюют очень хорошо. Это несколько десятков, это как отдельное подразделение, замаскированное под украинские Вооруженные силы", – сказал советник главы ОП.

"Количество заявок в легион, в том числе и из военнослужащих российской армии, зашкаливает. Не успевают рассматривать. Во-вторых, я же вижу, как идет легион поступью по России. Потому что мне присылают десятки картинок ежедневно, где еще раз нарисовали букву "Л", еще раз именем легиона и так далее. Появляется своя музыка, своя субкультура", – рассказал Арестович.

Он также обратил внимание на любопытный факт. Президент России Владимир Путин во время парада 9 мая в конце своей речи сказал: "За Россию, за победу". А лозунг легиона – "За Россию, за свободу".

"То есть как бы Владимир Владимирович не пытался перекрыть лозунг, который уже распространяется по России, попыткой противопоставить ему что-то – кажется, легион достал уже всех и всех в Кремле. Прежде всего, боятся они его, как огня", – отметил советник главы президентского офиса.

"Я знаю, что в российских частях, в том числе в зоне ООС, проводится специальная работа по разъяснению порочности легиона и недопущению симпатий военнослужащих, а тем более – перехода. При чем замполиту ФСБ в воинских частях прямо ставится задача – не допустить", – проинформировал Арестович.

Он также рассказал, что система отбора кандидатов в состав легиона очень сложная, в частности, чтобы не допустить сотрудников ФСБ. К примеру, проводятся двойная проверка на полиграфе.

Напомним, Арестович также заявил, что если Россия накопленных несколько тысяч военных бросит под Киев – это будет совершенно бесполезным самоубийством.

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