На переговорах с Россией звучат более реалистичные позиции — Зеленский

На переговорах с Россией звучат более реалистичные позиции — Зеленский

Для того, чтобы решения были именно в интересах Украины, нужно время.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах украинской делегации с представителями РФ звучат более реалистичные позиции, но для того, чтобы принятое решение было в пользу именно Украины, нужно еще время.

Об этом он заявил в своем обращении к украинцам в ночь на 16 марта.

По словам украинского лидера, для того чтобы Украина получила то, что ей принадлежит по праву, "еще нужны усилия, нужно терпение".

"Нужно бороться и работать каждому на своем месте. В том числе нашим представителям, нашей делегации на переговорах с Российской Федерацией. Это важно. Сложно, но важно, потому что любая война завершается соглашением", — отметил он.

Как подчеркнул Зеленский, позиции РФ на продолжающихся переговорах начали звучать более реалистично.

"Однако еще нужно время, чтобы решения были именно в интересах Украины. Наши герои, наши защитники дают нам это время, защищая Украину повсюду, где враг хочет прорваться", — подчеркнул президент.