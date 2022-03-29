На переговорах в Стамбуле Украина требовала у РФ немедленного открытия гумкоридоров в крупнейшие города

На переговорах в Стамбуле Украина требовала у РФ немедленного открытия гумкоридоров в крупнейшие города

По словам Верещук, результаты таких рассмотрений можно будет увидеть и услышать позже.

Во вторник, 29 марта, во время переговоров в Стамбуле украинская переговорная группа передала требование российской стороне об обязательности и немедленности открытия гуманитарных коридоров в крупнейшие города Украины.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.

Ирина Верещук доложила о запланированной на 29 марта работе гуманитарных коридоров

"Это — Мариуполь, Харьков, Чернигов и, конечно, мы говорим о Киевской области, о тех населенных пунктах, куда очень трудно добраться на сегодня. О результатах таких рассмотрений мы увидим и услышим позже", — отметила она.

Также Верещук доложила, что гуманитарными коридорами 29 марта на собственном транспорте в Запорожье добрались 1665 человек, из них 936 мариупольцев. Эвакуированным оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, правительство готовит программу поддержки украинцев, принудительно депортированных в Россию. Министерша дала советы гражданам Украины.

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