На переговорах в Турции Арахамия озвучил основные положения новой системы безопасности Украины: какие они

На переговорах в Турции Арахамия озвучил основные положения новой системы безопасности Украины: какие они

Стороны переговоров пока ничего не подписывают.

Украина разработала формат новой системы гарантий безопасности нашей страны. В настоящее время их основные положения передали российской стороне для рассмотрения и принятия решений.

Об этом на брифинге по итогам переговоров с РФ сообщил депутат от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

“Мы ничего не подписываем, а только доносим наши предложения к российской стороне. Мы настаиваем, чтобы это был Международный договор, который будут подписывать все гаранты безопасности. И которые будут ратифицировать, чтобы не повторить ошибку, которая когда-то была в “Будапештском меморандуме”. Мы хотим, чтобы это был работающий механизм безопасности”, — акцентировал Давид Арахамия.

Основные положения новой системы гарантий:

Страны-гаранты, в случае войны, акта агрессии или военной операции, будут проводить консультации на протяжении только трех дней.

После консультаций страны-гаранты предоставляют Украине военную помощь в виде вооружения, военной силы, закрытого неба.

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