На переговорах в Турции Арахамия озвучил основные положения новой системы безопасности Украины: какие они

Стороны переговоров пока ничего не подписывают.
Украина разработала формат новой системы гарантий безопасности нашей страны. В настоящее время их основные положения передали российской стороне для рассмотрения и принятия решений.
Об этом на брифинге по итогам переговоров с РФ сообщил депутат от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
“Мы ничего не подписываем, а только доносим наши предложения к российской стороне. Мы настаиваем, чтобы это был Международный договор, который будут подписывать все гаранты безопасности. И которые будут ратифицировать, чтобы не повторить ошибку, которая когда-то была в “Будапештском меморандуме”. Мы хотим, чтобы это был работающий механизм безопасности”, — акцентировал Давид Арахамия.
Основные положения новой системы гарантий:
- Страны-гаранты, в случае войны, акта агрессии или военной операции, будут проводить консультации на протяжении только трех дней.
- После консультаций страны-гаранты предоставляют Украине военную помощь в виде вооружения, военной силы, закрытого неба.
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