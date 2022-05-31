На побережье Одесской области штормом вынесло вражескую морскую мину

В результате шторма, который царил в Черном море, одну из вражеских мин сорвало с крепления и отправило за волнами прямо к берегу Одесской области.

Взрывоопасный предмет вовремя заметили украинские защитники на одном из песчаных пляжей.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Пивдень".

К счастью, отдыхающих на пляже не было. Опасная находка обезврежена специалистами подрывной команды ВМС ВСУ. После вывоза в опасное место, военные специалисты совершили контролируемый подрыв мины.

"Этот факт еще раз напоминает об опасности купания и другого способа использования прибрежных вод и побережья. Обращаем внимание всех желающих отдыхать, что опасность таких "сюрпризов" в пляжной зоне слишком высока. И не всегда мина будет вести себя так сдержанно, вероятный неконтролируемый подрыв", – говорится в сообщении.

Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский переговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Говорили о завершении войны, разблокировании Черного моря, чтобы не было угроз продовольственной безопасности в мире.

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