На подлете с моря в Николаевской области сбит российский беспилотник: детали

Дрон РФ сбили на подлете в Очаковский порт.

В Николаевской области украинские защитники утром 9 января сбили российский беспилотник. Аналогичный БПЛА был поражен и 7 января.

Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования "Юг".

Отмечается, что российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня был ликвидирован 9 января около 09.00, на подлете с моря в Очаковский порт силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".

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"В Николаевской области враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, а подразделения воздушного командования "Юг" точно их уничтожают. Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 января зенитчики сбили на востоке Украины российский вертолет Ка-52 и беспилотник "Орлан-10"

Тем временем украинские защитники рассказали, что кафиры начали использовать свои беспилотники новым способом. Теперь вражеские БПЛА несут осколочные боеприпасы.

А в ВСУ объяснили, возможно ли полностью защититься от ракетных ударов России.

Когда в России закончатся иранские дроны – ответ аналитиков.

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