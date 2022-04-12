На подлете в Днепропетровскую область сбили российский самолет, летевший из Донбасса

Информации о пилоте нет.

На подлете в Днепропетровскую область сбили российский вражеский самолет.

Об этом сообщило 12 апреля воздушное командование "Восток".

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"На подлете в Днепропетровскую область был сбит вражеский самолет, который летел со стороны Донбасса. Слава нашим военным, которые берегут небо над Украиной", — говорится в сообщении.

Информации о пилоте нет.

Как сообщалось, в ночь на 12 апреля российские оккупанты ракетами ударили по Днепропетровщине. Атаки с воздуха нанесли по Синельниковскому району на границе Запорожской и Донецкой областей. Одна ракета попала в старую мельницу, в результате в здании выбило окна и повредило крышу. Вторую ракету сбили над полями. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

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