На Подоле в Киеве сбили "дрон-камикадзе", начиненный взрывчаткой: опубликовано фото

Летательный аппарат может переносить до 3 кг груза.

В Подольском районе Киева на улице Хорива 12 марта был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Внутри БПЛА был "килограмм взрывчатки (пластида) с металлическими шариками".

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

"В российском беспилотнике, который упал на улице Хорива, был килограмм взрывчатки (пластида) с металлическими шариками. Судя по всему, это был дрон-камикадзе модели "Куб", который из-за "рукожопости" своих конструкторов и эксплуатанта не выполнил поставленную задачу. Судя по техническим данным он может переносить до 3 кг груза", — говорится в его сообщении.

Взрывчатка с металлическими шариками в БПЛА

Сбитый дрон-камикадзе модели "Куб" на Подоле в Киеве

Напомним, в центре Киева на Подоле в результате вражеских обстрелов загорелась кровля административного здания.

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