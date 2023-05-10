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На подступах к Киеву и на севере Украины усилили ПВО – Наев рассказал детали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
877
Время на прочтение
1 мин
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На подступах к Киеву и на севере Украины усилили ПВО – Наев рассказал детали

На подступах к Киеву и на севере Украины усилили ПВО. Фото: скриншот с видео.

Воздушные силы создают новые мобильные огневые группы противовоздушной обороны.

В Украине создают новые мобильные огневые группы противовоздушной обороны, которые будут защищать небо над Киевом и населенными пунктами на севере.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

"Сегодня мы усиливаем нашу систему противовоздушной обороны и передаем нашим защитникам очередную партию вездеходных автомобилей, оборудованных крупнокалиберными пулеметами и переносными зенитно-ракетными комплексами", — добавил он.

Сергей Наев также пообещал, что защиту населения и гражданских объектов будут усиливать все время.

Напомним, оккупанты потеряли почти роту солдат за сутки боев на Таврическом направлении.

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877
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