На подступах к Киеву связисты ценой собственных жизней остановили врага: только сейчас их тела смогли забрать

На подступах к Киеву связисты ценой собственных жизней остановили врага: только сейчас их тела смогли забрать

В селах близ Житомирской трассы полно следов вражеской орды.

Украинские связисты ценой собственных жизней – задержали продвижение рашистских сил к Житомирской трассе. Об этом стало известно только сейчас, хотя сам бой в лесах на Киевщине шел в 20 числах марта. Тогда, в селах вокруг воинской части – кремлевские убийцы устроили настоящий террор, а свою технику прятали прямо во дворах частных домов.

Об этом говорится в ТСН.

Разорванная танковыми траками зеленая лужайка на частном дворе. В селах Киевской области, вдоль Житомирской трассы, прямо во дворах местных жителей, решисты хоронили свои броненосцы.

«Градами» лупили они несколько раз, когда проезжать их техника должна. 18 БМП маленьких и 9 крупных – черных танков. Так, из одного танка он в голубом берете был, из одного только высунулся, буква "V" у них была. Мы с мамой вышли на балкон держали плакат: «Русский мир, иди нах*», — рассказывает местная жительница Виктория.

Виктория признается, что ей с мамой повезло, ведь стреляли оккупанты по гражданским без сожаления, даже танковым боеприпасам. Подстерегали людей, которые хотели уехать. Тела четырех погибших, веревками, только накануне смогли вытащить из реки, полицейские.

На протяжении почти месяца, с танков, артиллерией и авиацией, российские военные преступники уничтожали все вокруг.

Спрятанная в лесах Киевской области, небольшая военная часть связистов — как могла сопротивлялась. Нашим воинам удалось уничтожить один вражеский ларек и бронеавтомобиль "Тигр". Но силы были не равны. Особенно, когда территорию военного гарнизона, оккупанты принялись методично равнять с землей — сверхмощными артиллерийскими боеприпасами и авиационными бомбами.

Не обошлось здесь и без авиационных бомбардировок. Осталась огромная воронка метров 10 в ширину и глубиной так же. И взрывная волна пошла вертикально вверх. Это свидетельствует о том, что это была авиационная бомба, возможно, килограммов 250.

Под тем нашествием орды, без подкрепления, многие наши связисты приняли свой последний бой. Несколько украинских военных погибли от вражеских пуль, держа оборону наруже. Еще около десятка погибли от бомб и под ударами артиллерии. Лишь накануне, после того, как территорию вокруг проверили саперы, собратья смогли забрать тела павших.

Вырваться из окружения удалось немногим. Евгений был среди тех, кто встретил нашествие оккупантов в гарнизоне. Говорит, все время, пока россияне продвигались вперед в небе кружили вражеские – однако, не русские вертолеты.

«Заходили из Бучи – белорусские вертолеты и облетали вот так по кругу. Где-то на Березовке или на Колонщине они приседали и снова взлетали и обходили этот лес», — рассказывают военные.

Здесь хватает следов враждебного присутствия. На территории части оккупанты хозяйничали около 10 суток. Но ничего кроме руины здесь не нашли. Когда украинское войско перешло в контрнаступление — танковая колонна рашистов начала прорываться на север, но далеко не убежала. В районе Дмитровки, путинских уродов и их технику, наши армейцы превратили в обгорелый металлолом.

Уничтожение той колонны, говорят украинские армейцы, хорошо выполнена работа и совсем немного мести. Ведь наших погибших – и гражданских, и военных, это не вернет. А для будущего покоя, признают бойцы, в хлам нужно превратить еще не одну сотню россиян и их технику.

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