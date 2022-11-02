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На подступах к Киеву уничтожили шесть российских дронов-камикадзе

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На подступах к Киеву уничтожили шесть российских дронов-камикадзе

Фото: facebook/Віталій Кличко

Враг пытался атаковать столицу ночью.

В Киевской области ночью 2 ноября украинские защитники уничтожили шесть иранских беспилотников "Shahed-136", запущенных армией Российской Федерации.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Ночью силами истребительной авиации подразделений противовоздушной обороны и подразделений, непосредственно обороняющих объекты на подступах к столице уничтожено шесть "шахидов", — говорится в сообщении.

Атака дронов в ночь на 2 ноября

Ночью российская армия запустила с восточного направления 13 беспилотников "Shahed-136". Украинским защитникам удалось уничтожить 12 дронов в восточных и центральных областях.

Оккупанты атаковали одну из общин в Черкасской область. Один дрон попал в объект инфраструктуры. Обошлось без пострадавших. Два "шахида" сбили украинские защитники.

Кроме того, оккупанты пытались атаковать Днепропетровщину. Впрочем, военные из воздушного командования "Восток" уничтожили шесть дронов.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1585
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