На подступах к Киеву уничтожили шесть российских дронов-камикадзе

В Киевской области ночью 2 ноября украинские защитники уничтожили шесть иранских беспилотников "Shahed-136", запущенных армией Российской Федерации.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Ночью силами истребительной авиации подразделений противовоздушной обороны и подразделений, непосредственно обороняющих объекты на подступах к столице уничтожено шесть "шахидов", — говорится в сообщении.

Атака дронов в ночь на 2 ноября

Ночью российская армия запустила с восточного направления 13 беспилотников "Shahed-136". Украинским защитникам удалось уничтожить 12 дронов в восточных и центральных областях.

Оккупанты атаковали одну из общин в Черкасской область. Один дрон попал в объект инфраструктуры. Обошлось без пострадавших. Два "шахида" сбили украинские защитники.

Кроме того, оккупанты пытались атаковать Днепропетровщину. Впрочем, военные из воздушного командования "Восток" уничтожили шесть дронов.

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