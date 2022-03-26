На подступах к Киеву военные наносят врагу значительные потери и обнаруживают ДРГ по азбуке Морзе

На подступах к Киеву военные наносят врагу значительные потери и обнаруживают ДРГ по азбуке Морзе

Здесь тероборона пока врага большее времени только слышит.

Серьезные потери оккупантов на подступах к Киеву — на Броварском направлении военные не дают продвинуться вперед российским войскам. В Генштабе вооруженных сил Украины подтвердили информацию об освобождении поселка благодаря умелым контрнаступательным действиям. В то же время угроза враждебных ДРГ остается, а потому военные на позициях особенно бдительны. Местная территориальная оборона учится, как спасать жизнь собратьев во время плотных обстрелов.

Об этом говорится в ТСН.

«Мы их видим только с утра, когда они технику прогревают, видим дымы, слышим звук», — говорят бойцы.

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Наблюдать за российскими оккупантами и следить за местностью, чтобы враг не имел шансов подступиться – для опытного бойца на позывной «Гаврош» это обычное дело. Отважный, как и персонаж Виктора Гюго, военный хорошо изучил коварство россиян. Поэтому изготовка имеет противотанковую гранату, крупнокалиберный пулемет и приобретенный боевой опыт.

«С первого дня мы готовы, мы прошли АТО, горячие точки, нет ни паники, ни хаоса. Они уже выдохлись, они уже поняли, что лобовыми атаками ничего не добьются», — говорит военный.

Как горят вражеские танки и БТРы, ребята на этих позициях уже видели не раз. Вот почему, говорят, у них сейчас относительная тишина. Тишина, когда вместе с пением птиц слышно эхо взрывов.

Вражеские диверсионные группы в этом направлении особенно активны. Они под видом местных пытаются разоблачить позиции украинских защитников. Их вовремя выявляет и задерживает наша разведка. «Часто людей с аппаратурой ловили, сигналы, подаваемые в соседних селах азбукой Морзе», – говорят бойцы.

На Броварском направлении наши военные не дают продвинуться вперед русским войскам

Интенсивность обстрелов и постоянное перемещение врага требует особой бдительности и внимательности. А наличие на посту боевого медика всем прибавляет бодрости. «Намного спокойнее и мне, и ребятам, что в случае ранения у нас гораздо меньше шансов, что будет погибший», – говорит медик.

Медики подчеркивают, что при критическом кровотечении человек истекает кровью за минуту. Что делать, чтобы эта минута была последней для раненого, медик Наталья делится знаниями с местными терробороновцами. А от теории сразу к практике. С шутками и уверенностью в победе эти мужчины запоминают порядок действий в критических ситуациях. И все верят, что эти знания не придется применять на практике.

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