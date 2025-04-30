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На Покровском направлении армия РФ имеет продвижение, чаще применяет технику — военный
Российская армия регулярно бросает на Покровское направление свежие силы, чтобы добиться максимального успеха.
Ситуация под Покровском остается тяжелой, враг активизировал наступательные действия и имеет определенные успехи.
Об этом сообщил командир взвода 24-го ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».
«На Покровском направлении тяжело, регулярно проводят ротации подразделений и имеют продвижение», — отметил военный.
Бунятов также добавил, что под Покровском россияне стали чаще применять технику.
Напомним, Покровское направление остается самым горячим. Более трети штурмов россиян происходит именно под Покровском.