ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
73
Время на прочтение
1 мин

На Покровском направлении армия РФ имеет продвижение, чаще применяет технику — военный

Российская армия регулярно бросает на Покровское направление свежие силы, чтобы добиться максимального успеха.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Станислав Бунятов

Командир взвода 24-го ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов с исковым «Осман»

Ситуация под Покровском остается тяжелой, враг активизировал наступательные действия и имеет определенные успехи.

Об этом сообщил командир взвода 24-го ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».

«На Покровском направлении тяжело, регулярно проводят ротации подразделений и имеют продвижение», — отметил военный.

Бунятов также добавил, что под Покровском россияне стали чаще применять технику.

Напомним, Покровское направление остается самым горячим. Более трети штурмов россиян происходит именно под Покровском.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie