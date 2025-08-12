«Азов» держит оборону на Покровском направлении

Первый корпус Национальной гвардии Украины «Азов» сообщил, что несколько дней назад занял определенную полосу обороны на Покровском направлении.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в Telegram.

По словам представителей корпуса, обстановка остается сложной и динамичной.

Российские оккупанты, пытаясь продвинуться вперед, несут значительные потери как в живой силе, так и в технике.

«Подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе. О результатах будет сообщено позже», — сообщили военные.

За прошедшие сутки на фронте произошло 168 боевых столкновений. Российские войска ведут активные наступательные действия на 12 направлениях, а самые интенсивные бои идут на Покровском, Лиманском и Новопавловском отрезках фронта.

Напомним, что в ВСУ признали, что ситуация на Донетчине крайне сложная, но отрицали факт прорыва, объяснив, что появление отдельных групп оккупантов на этих территориях не означает их переход под контроль врага.