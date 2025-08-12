ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
458
Время на прочтение
1 мин

На Покровском направлении корпус "Азов" занял полосу обороны: противник несет потери, но ситуация напряженная

По словам представителей корпуса, обстановка остается сложной и динамичной.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
"Азов" держит оборону на Покровском направлении

«Азов» держит оборону на Покровском направлении

Первый корпус Национальной гвардии Украины «Азов» сообщил, что несколько дней назад занял определенную полосу обороны на Покровском направлении.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в Telegram.

По словам представителей корпуса, обстановка остается сложной и динамичной.

Российские оккупанты, пытаясь продвинуться вперед, несут значительные потери как в живой силе, так и в технике.

«Подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе. О результатах будет сообщено позже», — сообщили военные.

За прошедшие сутки на фронте произошло 168 боевых столкновений. Российские войска ведут активные наступательные действия на 12 направлениях, а самые интенсивные бои идут на Покровском, Лиманском и Новопавловском отрезках фронта.

Напомним, что в ВСУ признали, что ситуация на Донетчине крайне сложная, но отрицали факт прорыва, объяснив, что появление отдельных групп оккупантов на этих территориях не означает их переход под контроль врага.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie