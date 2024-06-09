На Покровском направлении наиболее напряженная ситуация – Генштаб об упорных атаках врага

Больше всего враг продолжает давить на Покровском направлении.
С начала суток, 9 июня, на фронте произошло 51 боевое столкновение.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 14:00.
Оккупанты с территории РФ нанесли минометные обстрелы наших позиций в Черниговской и Сумской областях.
На Харьковском направлении на момент публикации новости продолжалось боестолкновение в районе Глубокого. Это уже третья атака на направлении сегодня. Россияне применяли КАБы по направлению Шебекино по районам Белого Колодца и Тихого. Неуправляемыми авиационными ракетами атаковали район Волчанских Хуторов.
На Купянском направлении общее количество атак россиян – семь, из них – две, в районе Невского и Песчаного еще продолжаются.
На Лиманском направлении боестолкновения идут в районе Серебрянского леса. Уже пять раз оккупационные силы пытались продвинуться на этом направлении с начала суток.
Также российский агрессор проявляет активность на Краматорском направлении, а именно в районе Ивановского и Клещиевки. В общей сложности на направлении за сегодня произошло семь боеприкосновений.
Наибольшее количество вражеских атак на Покровском направлении. Яснобородовка, Карловка, Новоалександровка, Новопокровское – там украинские защитники отражают атаки россиян. Всего на направлении количество вражеских попыток улучшить свои позиции достигло 20.
На Кураховском направлении продолжаются бои в районе Красногоровки.
На Приднепровском направлении с начала суток были отбиты две атаки врага в районе Крынок.
По остальным направлениям обстановка без особых изменений.
Ранее в СМИ появилась информация, что ВСУ оттеснили россиян к крайним домам Часового Яра.
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