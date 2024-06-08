На Покровском направлении одна бригада сдерживают по меньшей мере три боевых бригады РФ — ВСУ

На Покровском направлении воины 47-й отдельной механизированной бригады сдерживают не менее трех боевых бригад РФ.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

По данным ВСУ, у противника есть большие резервы живой силы.

"Российские оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий. Эпицентр боев – именно на Покровском направлении. Здесь враг пытается продвинуться в глубину нашей территории. Воины 47-й отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три боевых бригад РФ. Имея огромные резервы живой силы, московиты оперативно пополняют огромные потери и снова и снова бросают в бой. Боевые действия не утихают ни на минуту", - говорится в сообщении.

Напомним, как рассказали в Генеральном штабе, бои продолжаются по всей линии фронта.

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