На Покровском направлении одна бригада сдерживают по меньшей мере три боевых бригады РФ — ВСУ

Противник имею большие резервы живой силы.
На Покровском направлении воины 47-й отдельной механизированной бригады сдерживают не менее трех боевых бригад РФ.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
По данным ВСУ, у противника есть большие резервы живой силы.
"Российские оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий. Эпицентр боев – именно на Покровском направлении. Здесь враг пытается продвинуться в глубину нашей территории. Воины 47-й отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три боевых бригад РФ. Имея огромные резервы живой силы, московиты оперативно пополняют огромные потери и снова и снова бросают в бой. Боевые действия не утихают ни на минуту", - говорится в сообщении.
Напомним, как рассказали в Генеральном штабе, бои продолжаются по всей линии фронта.
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