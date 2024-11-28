На Покровском направлении оккупанты расстреляли еще 4-х пленных бойцов ВСУ

В Покровском районе российские оккупанты расстреляли еще четырех украинских военнопленных.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По информации прокуратуры, 22 ноября 2024 года оккупанты совершили наступление на позицию ВСУ, расположенную вблизи с. Петровка Покровского района. Во время вражеского штурма четверо украинских защитников вынужденно сдались в плен. Сразу после этого оккупанты расстреляли их из автоматов.

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"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, что это уже не первая казнь украинских защитников россиянами возле села Петровка. Ранее в прокуратуре сообщили, что там захватчики расстреляли 5 пленных бойцов ВСУ.

Как писали в CNN, 13 ноября на опубликованном с дрона видеоролике виден небольшой дом на окраине села Петровка неподалеку от Покровска. На кадрах видно, как местный житель в оранжевой рубашке направляет российских окупантов в подвал, где прятались украинские солдаты.

Украинцев одного за другим выводят на дневной свет и под дулами оружия заставляют лечь лицом вниз. Затем на видео видно, как один россиянин стреляет по лежащим украинцам.

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