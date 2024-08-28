На Покровском направлении – полный хаос: аналитик DeepState пессимистично описал ситуацию

Аналитик и соучредитель DeepState Роман Погорилый называет ситуацию на Покровском направлении критической из-за значительного продвижения врага и хаоса, который происходит во время его сдерживания.

Об этом он говорил в эфире телеканала "Киев 24".

Ссылаясь на свое общение с украинскими бойцами, которые держат удар российских оккупантов на Покровском направлении, Погорилый отметил, что у него создается впечатление о происходящем там хаосе.

"Эту ситуацию необходимо стабилизировать очень быстро, потому что у врага огромные продвижения. Мы ежедневно отмечаем на карте потерю населенных пунктов", — подчеркнул аналитик.

В этом контексте Погорелый отметил захват оккупантами последней ключевой высоты перед Покровском – Новогродовки.

Он отметил важность Покровска и Мирнограда – городов, через которые проходят логистические пути. Аналитик также напомнил, что дорога на Константиновку оказалась частично под огневым контролем ВС РФ и закрыта для движения.

"Враг уже пробует заходить в Селидово. А это еще один немалый и достаточно мощный населенный пункт, где можно было удерживать врага. В частности, имея там террикон, две шахты и в целом промышленный город", — отметил Погорилый.

По его словам, враг применяет на этом участке фронта свои элитные подразделения, хорошо экиперированные и тактически обученные.

Напомним, из-за продвижения российских оккупантов на Покровском направлении и приближения линии столкновения в городе Покровске Донецкой области от 2 сентября не будут работать банки.

Покровское направление! Зеленский отметил, что сейчас главное

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