На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои на всех участках — военный обозреватель

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои на всех участках.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

Враг не прекращает попытки восстановить утраченные позиции и полный контроль над с. Шевченко, Котлино и Песчаное.

Украинские воины при первой возможности пытаются контратаковать.

Это длится уже больше недели.

Есть частные успехи с нашей стороны в районах Успеновки и Соленого.

Из-за большой концентрации сил и средств с обеих сторон любое продвижение происходит очень сложно и медленно.

"Не надо рассчитывать, что то враждебное выступление юго-западнее Покровской уже завтра или через неделю будет ликвидировано. Это тяжелое и долговременное дело. По большей части, враг усиливает направление и большой вопрос — а будут ли еще возможности для наших контратак там ближайшие недели? Оккупант снова имеет достаточно ресурсов, чтобы полностью владеть инициативой на срок, хотя и не на осмотр".

Напомним, в то же время начальник прессслужбы бригады "Красная калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль сообщил, что россияне активизировались на Покровском направлении. Враг вернулся к штурмам, как это было в начале активной фазы.