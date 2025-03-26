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На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои на всех участках — военный обозреватель

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои на всех участках — военный обозреватель

Украинские воины при первой возможности пытаются контратаковать.

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои на всех участках.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

Враг не прекращает попытки восстановить утраченные позиции и полный контроль над с. Шевченко, Котлино и Песчаное.

Украинские воины при первой возможности пытаются контратаковать.

Это длится уже больше недели.

Есть частные успехи с нашей стороны в районах Успеновки и Соленого.

Из-за большой концентрации сил и средств с обеих сторон любое продвижение происходит очень сложно и медленно.

"Не надо рассчитывать, что то враждебное выступление юго-западнее Покровской уже завтра или через неделю будет ликвидировано. Это тяжелое и долговременное дело. По большей части, враг усиливает направление и большой вопрос — а будут ли еще возможности для наших контратак там ближайшие недели? Оккупант снова имеет достаточно ресурсов, чтобы полностью владеть инициативой на срок, хотя и не на осмотр".

Напомним, в то же время начальник прессслужбы бригады "Красная калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль сообщил, что россияне активизировались на Покровском направлении. Враг вернулся к штурмам, как это было в начале активной фазы.

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