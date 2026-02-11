На Покровском направлении РФ нарастила силы до 150 тысяч захватчиков

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

РФ нарастила силы в Покровском направлении и направила туда 150 тысяч захватчиков.

Об этом в телеэтере заявил начальник отделения коммуникаций 79 ОДШБр Роман Писаренко.

По его словам, активные бои идут за северную часть Покровска, где враг активно применяет малые штурмовые группы. Это «рабочая тактика» россиян, поскольку все остальные попытки прорыва терпят неудачу.

Реклама

«Да, для врага эта тактика изнурительна, он несет очень большие потери, но по-другому они продвигаться не могут… Большая техника оказывается и она уничтожается на подступах. Мы там уничтожали уже и дальнобойные пушки ствольной артиллерии — это Д-20, Д-30, РСЗО, БМ-21 „Град“. То есть именно тактика малых пехотных штурмовых групп действительно сейчас работает», — отметил начальник отдела коммуникаций 79 ОДШБр.

Он добавил, что хотя такая тактика медленная и изнурительная, численность окупантов на направлении значительна и составляет сейчас 150 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ситуация в районе Покровска Донецкой области приближается к критической и продолжает ухудшаться.

Мы ранее информировали, что на Покровско-Мирноградском направлении идет оборонительная операция, русские войска усиливают атаки на южных окрестностях городов.