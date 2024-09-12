На Покровском направлении россияне прибегают к новой тактике: что известно

Враг активно использует кабы.
На Покровском направлении в российские войска прибегают к тактике комбинированных атак на тех участках, где не могут прорвать оборону ВСУ.
Об этом сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук в комментарии LIGA.net.
"В последние дни наблюдается попытка противника комбинировать применение сбросов и дронов-камикадзе с огнем артиллерии там, где противнику не удается осуществить продвижение в отношении наших позиций", — рассказал военный.
По его словам, российская пехота небольшими группами по два-три солдата пытается двигаться по лесополосам и использовать имеющиеся укрытия промышленных объектов для накопления и выдвижения живой силы.
Также армия РФ активно применяет авиацию по этим и соседним направлениям. В частности, КАБы.
На Покровском направлении гвардейцы в течение суток обезвредили более 120 оккупантов, танк, артсистему, четыре боевых бронемашины, два состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пять единиц автомобильной техники, добавил Музычук.
Напомним, Россия ведет ожесточенные бои за два города в Донецкой области — Покровск и Времен Яр. Захват этих двух городов может приблизить РФ к достижению ее главной военной цели – оккупации Донбасса.
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