На Покровском направлении "сафари" на людей и "дроны-матки" - подробности происходящего

Покровск

На Покровском направлении, российские военные не прекращают попыток штурма позиций. Оккупанты ведут атаки небольшими пехотными группами по двое-трое, а также на мотоциклах и бронетехнике пытаются прорвать оборону украинских сил.

Об этом рассказала руководительница отделения коммуникации 117 отдельной тяжелой механизированной бригады Юлия Степанюк в эфире Суспільного.

«Наблюдаем очень разные ситуации, они могут как и скапливаться, так и рассредотачиваться. Это невозможно просто, чтобы они были на одном месте постоянно, и вот такое огромное там скопление. Если есть скопление, оно сразу поражается и эта сила противника уничтожается», — рассказала военнослужащая.

По словам спикера, российские войска сначала осуществляют разведку, после чего используют различные средства поражения для атак на позиции.

«Вчера, например, они пробовали применять бронетехнику, а в другие дни пробовали применять пехотные группы и проскочить на мотоциклах. То есть, их действия предсказать, как правило, невозможно, это всегда по-разному».

По словам пресс-секретаря Юлии Степанюк, из-за туманности наблюдается меньшая активность малых дронов, однако общее количество беспилотников, в частности на оптоволокне, не уменьшается. Оккупанты начали активно применять «дроны-матки», которые доставляют несколько меньших аппаратов для ударов по технике и гражданской инфраструктуре.

«Сейчас больше всего начинают использовать дроны так называемые „матки“ — дрон, который несет на себе два маленьких, ее спускает, им это сейчас выгоднее, потому что это дальность увеличивает, они могут по-другому немножечко реагировать. По авиации также есть наблюдательные разведывательные дроны, также постоянно есть и „Залы“, и, соответственно, за ними сразу и „Ланцеты“ летают барражирующие. Также, можно сказать, что КАБы не уменьшились», — рассказала она.

По ее словам, авиационные удары остаются интенсивными — до 20 КАБов в сутки. Под обстрел попадает Белозерское и другие населенные пункты, где еще есть люди.

«И также сейчас так называемое продолжается „сафари“, как они называют, на людей. Они FPV-шками. И, опять же, как я повторялась, этим „дроном-маткой“ они сбрасывают эти маленькие дроны, которые, соответственно, поражают не только саму военную технику, или там пробуют штурмовать наши позиции, но и поражают гражданских», — сообщила она.

Напомним, ранее мы писали о том, что российским оккупантам до сих пор не удалось захватить Покровск, но враг перерезал логистику. Поэтому сейчас командование должно принять решение.