На Покровском направлении тяжелые бои: ВСУ о наступлении россиян

оккупанты имеют количественное преимущество.
Оккупационные войска РФ на Покровском направлении пытаются развить наступление, используя преимущество в количестве личного состава. На этом участке фронта продолжаются тяжелые бои.
Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки " Хортица " Виктор Трегубов.
По его словам, российские военные атаковали оборонные позиции ВСУ в районе нескольких населенных пунктов: Водяного-2, Елизаветовки, Котлиного, Проминя, Песчаного, Сергеевки, Андреевки и Улакли.
"Противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Продолжаются тяжелые бои", — подчеркнул он.
Заметим, что, по информации Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 90 боевых столкновений. Украинские воины нанесли удары по районам сосредоточения врага. В частности, в Покровском направлении Силы обороны остановили 29 штурмов россиян.
Напомним, аналитики DeepState сообщили, что в течение суток враг продвинулся в Донецкой области — возле Бурлацкого и в Улаклах.
Читайте также:
- Войска РФ продвигаются в Курской области, а вражеские ВРГ действуют на границе: детали ISW
- Прорыв россиян в Днепропетровскую область: эксперт оценил способности оккупантов
- Потери России по состоянию на 22 февраля: Генштаб обновил данные