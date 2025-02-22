На Покровском направлении тяжелые бои: ВСУ о наступлении россиян

Оккупационные войска РФ на Покровском направлении пытаются развить наступление, используя преимущество в количестве личного состава. На этом участке фронта продолжаются тяжелые бои.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки " Хортица " Виктор Трегубов.

По его словам, российские военные атаковали оборонные позиции ВСУ в районе нескольких населенных пунктов: Водяного-2, Елизаветовки, Котлиного, Проминя, Песчаного, Сергеевки, Андреевки и Улакли.

"Противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Продолжаются тяжелые бои", — подчеркнул он.

Заметим, что, по информации Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 90 боевых столкновений. Украинские воины нанесли удары по районам сосредоточения врага. В частности, в Покровском направлении Силы обороны остановили 29 штурмов россиян.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что в течение суток враг продвинулся в Донецкой области — возле Бурлацкого и в Улаклах.

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