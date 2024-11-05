На Покровском направлении военные РФ расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ

Оккупанты в очередной раз совершили военное преступление — расстреляли безоружных военнопленных.

На Покровском направлении российские оккупанты расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования по факту военных преступлений, повлекших гибель военнопленных (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в заявлении прокуратуры.

Стало известно, что 23 октября 2024 года во время наступления на город Селидово военные РФ захватили в плен трех украинских бойцов. Через некоторое время оккупанты расстреляли безоружных военнопленных.

1 ноября, во время штурма укреплений ВСУ на том же Покровском направлении, еще трое военнопленных представители ВС РФ убили из автоматического оружия.

Напомним, расстрел пленных является нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как международное военное преступление.

Ранее россияне совершили самый массовый расстрел пленных. Они убили 16 украинских бойцов.

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