В Покровском направлении враг продолжает движение и штурмы с применением легкой и бронированной техники. Вероятно, у окупантов произошла ротация.

В Покровском направлении враг захватил Новотроицкое и большую часть населенного пункта Шевченко. Там он сразу выставляет мачты с антеннами, вероятно, для работы дронами.

Об этом сообщил командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" 9 декабря.

"На Покровском направлении враг продолжает двигаться, сейчас начали применять полным ходом легкую и бронированную технику, скорее всего на ротацию заехали свежие силы врага. Новотроицкое оккупировано, большая часть Шевченко оккупировано. В захваченных населенных пунктах враг сразу выставляет мачты с антеннами дронами", — написал он.

Враги сдерживают преимущественно дроны ВСУ.

"Пехотинцев критически не хватает, большинство людей устало и демотивировано из-за постоянных боев", — отметил Бунятов.

Со ссылкой на слова пленных Бунятов сообщил, что в войсках окупантов наблюдается отсутствие мотивации к штурмовым действиям из-за огромных потерь, но им угрожают расстрелами, назад никто отходить не может.

"Ротация только после полной не БГ личного состава", – добавил Бунятов.

Напомним, на днях было сообщено, что украинские военные уволили один из кварталов Часов Яра в Донецкой области, но ситуация там остается очень сложной.

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