На Покровском направлении ВСУ уничтожают окупантов с помощью тепловизоров: появилось видео

Бойцы 25 воздушно-десантной Сичеславской бригады продемонстрировали, как современные технологии помогают убивать захватчиков. События происходят на Покровском направлении.

Видео поражения обнародовано 21 сентября на канале бригады.

"Где бы враг ни прятался, под покровом ночи или густых зарослей, операторы дронов найдут повсюду. Отыщут и уничтожат. Героические десантники ежедневно противостоят врагу на самом сложном Покровском направлении. Но воля к победе и профессионализм сильнее количества. Поэтому победа будет за нами!" – заверили сечеславцы.

Современные технологии на вооружении Сечеславских десантников Где бы враг ни прятался, под покровом ночи или густых зарослей, операторы дронов найдут повсюду. Отыщут и уничтожат. Героические десантники ежедневно противостоят врагу на самом сложном Покровском направлении. Но воля к победе и профессионализм сильнее количества. Потому победа будет за нами! Полное видео смотрите на нашем телеграмм-канале https://t.me/si4eslavskabrygada Отделение коммуникаций 25 отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады Присоединяйтесь к платформе «Друзья ДШВ» druzi.mil.gov.ua – и мы вместе победим врага! #Stoprussia #ДШВ #ВСУ #Всегда_Первый #RussianAirAssaultForces #AirAssaultForces #WarInUkraine #RussianAggression #BattleOfUkrainianAirAssaultForces Опубликовано 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада Суббота, 21 сентября 2024 г.

Напомним, главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов сообщил, что в ближайшее время армия РФ снова будет прорываться в Покровск.

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